توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم السادس على التوالي، وهو رقم قياسي، بفوزه على ضيفه كروتوني 3-صفر الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.



ورفع يوفنتوس رصيده الى 88 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه روما الفائز السبت على كييفو 5-3، ما يجعل مباراة المرحلة الأخيرة ضد بولونيا هامشية بالنسبة لفريق المدرب ماسيميليانو اليغري.



وسجل أهداف فريق "السيدة العجوز"، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (12) والأرجنتيني باولو ديبالا (39) والبرازيلي اليكس ساندرو (83).

وعزز يوفنتوس الرقم القياسي من حيث عدد ألقاب الدوري بعدما رفع رصيده الى 33 لقبا، متوجا بالثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي، بعد إحرازه لقب الكأس الأربعاء بفوزه على لاتسيو 2-صفر.



ويأمل يوفنتوس هذا الموسم في إحراز الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه، عندما يخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الثالث من حزيران/يونيو ضد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.