أشارت عدة وسائل إعلام أوروبية بأن نادي ليفربول يرغب بشدة في انتداب نجم نادي روما محمد صلاح لتدعيم صفوف النادي الانجليزي، إلا أن المدير الرياضي الجديد لفريق روما، الإسباني مونشي قال: «من يريد التفاوض معنا لانتداب صلاح عليه وضع 50 مليون يورو».

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع فريق العاصمة بتسجيله لـ 19 هدفا في جميع المنافسات التي خاضها روما هذا الموسم. وتمكن النجم المصري من كسر رقمه الشخصي الذي حققه الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفا في الدوري الإيطالي.

صلاح الذي سجل الموسم الماضي (2015-2016) 14 هدفا في 2739 دقيقة في الدوري الإيطالي سطع نجمه هذا الموسم فهز الشباك في 15 مناسبة وتميز بتمريراته المميزة التي بلغت 11 تمريرة حاسمة.