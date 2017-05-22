يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للاستفادة من خدمات والكفاءة العالية للبرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب الحالي لفريق موناكو الفرنسي، والذي صنع لنفسه اسما كبيرا في أوروبا خلال الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، بأن إدارة نادي إنتر ميلان تقدمت بعرض مغر لجورج مينديز، وكيل أعمال جارديم، يتضمن حصول المدرب البرتغالي على راتب سنوي ضخما بقيمة 5 ملايين يورو، خالصة الضرائب.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هذا العرض المغري سيضع مسؤولي فريق موناكو أمام موقف صعب للغاية لإقناع جارديم بالاستمرار مع نادي الإمارة.

والتحق ليوناردو جارديم بموناكو في صيف 2014، قادما من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2019.

وقاد جارديم نادي موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه، كما نجح في قيادة الفريق إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خرج من السباق على يد يوفنتوس.