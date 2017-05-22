- تأسس عام 1897.
- ملعبه يوفنتوس ستاديوم.
- رئيس مجلس الادارة: اندريا أنييلي.
- المدرب أليغري.
- يلقب بـ «السيدة العجوز».
- أحرز لقب الدوري الايطالي 33 مرة، أولها عام 1905.
- أحرز كأس ايطاليا 12 مرة، أولها عام 1938 وآخرها 2017.
- أحرز الكأس السوبر الايطالية سبع مرات (1995، 1997، 2002، 2003، 2012، 2013، 2015).
- بطل الدرجة الثانية 2006 - 2007 (أسقط الى الدرجة الثانية على خلفية فضيحة تلاعب بنتائج مباريات الدوري).
- أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين: 1996 و1985 (الصيغة القديمة).
- أحرز كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات (1977، 1990، 1993).
- أحرز كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984.
- أحرز الكأس السوبر الأوروبية مرتين (1984، 1996).
- أحرز كأس الانتركونتيننتال مرتين (1985، 1996).
- أبرز نجومه التاريخيين: أليساندرو دل بييرو (يحمل الرقم القياسي لعدد المباريات مع 705، والرقم القياسي لعدد الأهداف مع 290)، والحارس جانلويجي بوفون (39 عاما، ويحمل الرقم القياسي لمدة نظافة
الشباك في دوري الدرجة الايطالية الأولى مع 974 دقيقة).