منحت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي جائزة أفضل لاعب في العام أمس، ليضيف اللاعب الفرنسي بذلك ثالث جائزة فردية إلى قائمة إنجازاته هذا الموسم التي تتضمن الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وكان كانتي (26 عاما) انضم إلى تشيلسي اللندني قادما من ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الماضي في يوليو 2016 وحصد في وقت سابق جائزتي أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم ورابطة اللاعبين في انجلترا.

وتفوق كانتي على عدد من أبرز لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز في المنافسة على جائزة رابطة الدوري ومن بينهم زميله ايدن هازارد واليكسيس سانشيز لاعب أرسنال.

وقال كانتي الذي لعب دورا بارزا في تتويج فريقه هذا الموسم في بيان بثه موقع الرابطة على الإنترنت «إنه لشرف كبير أن أتوج بجائزة أفضل لاعب في العام، وأود أن قدم الشكر لجميع من صوتوا لصالحي». وأضاف كانتي «أعمل بكل جد واجتهاد في التدريبات وأسعى إلى تقديم أفضل ما عندي بينما أعمل مع كثير من أفضل اللاعبين. وهذا هو سبب فوزنا بلقب الدوري مرتين».