فاجأ اللاعب الدولي البرازيلي دافيد لويز، مدافع نادي تشلسي، زملاءه بالفريق بهدايا ثمينة احتفالا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأفادت صحيفة «صن» البريطانية «بأن المدافع البرازيلي قدم هدايا لزملائه في الفريق عبارة عن سوار للمعصم»، مشيرة إلى أن «الهدايا كلفت اللاعب 1.1 مليون جنيه استرليني». وسوار المعصم هذا عبارة عن مفتاح ذكي للسيارات، وقد قدمه دافيد لويز لكامل طاقم عمل نادي تشلسي من لاعبين وجهاز فني ومالك النادي رومان أبراموفيتش، وبلغ عدد مفاتيح السيارات الفارهة 30 مفتاحا. والمفاتيح مصممة من شركة «سينتوريون» وتستخدم لفتح وغلق والتحكم في السيارات الفارهة، وبالتأكيد لن تجد الشركة عملاء أفضل من لاعبي البلوز الذين تتنوع سياراتهم بين بينتلي وفيراري وبوغاتي، وهي أنواع صممت خصيصا لها تلك المفاتيح.