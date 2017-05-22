تحدث رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس عن سوق انتقالات النادي الپافاري هذا الصيف، من أجل تعزيز صفوف بطل الدوري الألماني استعدادا للموسم الجديد.

وقال هونيس، في تصريحات نقلها موقع «فوكس» الألماني: «لدينا قائمة من اللاعبين إذا أردت تعزيزها فعليك شراء قنبلة».

وأضاف مهاجم بايرن وألمانيا السابق: «المشكلة اننا عندما نذهب إلى السوق، نجد مبالغ لا نعتقد أنه من الممكن دفعها».

وتابع: «دفع 100 مليون يورو في لاعب؟ لا، لن ندفع هذا المبلغ في لاعب واحد، ولكن من حيث المجموع نعم بإمكان حدوث ذلك».

ويسعى بايرن ميونيخ لتعزيز صفوفه بعد أن عانى من موسم مخيب نسبيا عقب خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.