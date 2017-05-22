فجر صديق مقرب من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن نجم البارسا اعترف له بندمه على تفضيله الانتقال إلى برشلونة في صيف عام 2013 بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد دخل في منافسة قوية مع غريمه برشلونة على خطف نيمار من سانتوس في صيف عام 2013، قبل أن تنجح إدارة النادي الكاتالوني في خطفه، على الرغم من الإغراءات المالية الكبيرة التي قدمتها إدارة النادي الملكي للاعب البرازيلي.

ونقلت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية تصريحات صديق النجم البرازيلي أن نيمار اعترف له قائلا: «كنت أتمنى لو أنني انضممت إلى ريال مدريد».

من جهتها، أكدت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن النجم البرازيلي نادم على الانضمام لبرشلونة بالرغم من تقديمه مستوى جيدا في الوقت الحالي مع الفريق الكتالوني.