عاد مرسيليا للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد إنهائه الموسم في المركز الخامس إثر فوزه على ضيفه باستيا 1-0 وتعادل مطارده بوردو مع مضيفه لوريان 1-1، في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي أقيمت مبارياتها في توقيت واحد.

وأسفرت المرحلة الأخيرة عن هبوط فريقي نانسي وباستيا وخوض لوريان الثامن عشر ملحق البقاء ضد ثالث الدرجة الثانية تروا.

على ملعب «فيلودروم» سجل مرسيليا هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه بافيتمبي غوميس (74)، فرفع الفريق المتوسطي رصيده الى 62 نقطة مقابل 59 لبوردو، فيما تذيل باستيا ترتيب الدوري وهبط الى الدرجة الثانية.

وفي صراع التأهل لمسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الرديفة، كان ليون الرابع قد ضمن تأهله وانضم اليه مرسيليا.

وسينتظر بوردو نهائي مسابقة الكأس التي تجمع سان جرمان مع انجيه في 27 الجاري، لمعرفة مصيره الموسم المقبل. وفي حال فوز سان جرمان، سيتأهل الرابع (ليون) الى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، والخامس والسادس الى الدور التمهيدي الثالث. وفي حال تتويج انجيه سيتأهل الى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويلعب لوريان الثامن عشر في ملحق من مباراتي ذهاب واياب مع تروا ثالث الدرجة الثانية والتي تأهل منها ستراسبور واميان الى الدرجة الاولى. وحقق موناكو المتوج بطلا للمرة الأولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه فوزه الـ 12 على التوالي على أرض رين 3-2، فعادل رقم سان جرمان بتحقيقه فوزه الثلاثين هذا الموسم.

واستضاف سان جرمان كاين السابع عشر في مباراة هامشية للأول، انتزع فيها الثاني تعادلا قاتلا 1-1 ونجا من الهبوط.

وفي صراع القاع الذي شهد مواجهات حامية استمرت حتى اللحظات الأخيرة، لم يكن فوز نانسي كافيا على ضيفه سانت اتيان 3-1، فحل في المركز التاسع عشر.

وحقق ليل الحادي عشر فوزا صريحا على ضيفه نانت السابع 3-0،

وتعادل ليون مع ضيفه نيس 3-3، وفاز انجيه الثاني عشر على مونبلييه الخامس عشر 2-0، وفاز غانغان العاشر على ضيفه ميتز الرابع عشر 1-0، وتعادل تولوز الثالث عشر مع ديغون السابع عشر من دون اهداف.