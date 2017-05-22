توتنهام يكتسح مضيفه هال سيتي 7 - ١ وفوز مان يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 2 ـ 0

صعد فريقا مان سيتي وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حصلا على المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتغلب السيتي على مضيفه واتفورد 5 ـ 0، فيما فاز ليفربول 3 ـ 0 على ضيفه ميدلزبره في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة، التي لعبت جميعها في توقيت واحد، عن فوز أرسنال على ضيفه إيفرتون 3 ـ 1، وتشلسي على ضيفه سندرلاند 5 ـ 1، وتوتنهام هوتسبير على مضيفه هال سيتي 7 ـ 1، ومان يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 2 ـ 0.

كما تغلب ستوك سيتي على مضيفه ساوثمبتون بهدف دون رد، وسوانسي سيتي على ويست بروميتش ألبيون 2 ـ 1، وويستهام يونايتد على مضيفه بيرنلي بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل ليستر سيتي مع ضيفه بورنموث بهدف لمثله.

وعقب تتويج البلوز باللقب رسميا منذ المرحلة الماضية، وحصول توتنهام هوتسبير على المركز الثاني، بالإضافة لتأكد هبوط هال سيتي وسندرلاند وميدلزبره، لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، كانت إثارة المرحلة الأخيرة للبطولة متمثلة في التعرف على هوية الفريقين اللذين سيرافقان تشلسي وتوتنهام في دوري الأبطال الموسم المقبل، في ظل الصراع المحتدم بين أندية مان سيتي وليفربول وأرسنال

وحقق السيتي انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بفوزه الكبير على مضيفه واتفورد على ملعب فيكارج رود وارتفع رصيد مان سيتي إلى 78 نقطة في المركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الموسم القادم، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب آنفيلد، اقتنص الريدز فوزا ثمينا على ضيفه ميدلزبره.

ورفع الليفر رصيده إلى 76 نقطة في المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد ميدلزبره عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ورغم فوز أرسنال الكبير 3 ـ 1 على ضيفه إيفرتون، إلا أنه لم يكن كافيا للفريق اللندني لحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات في الموسم القادم.

وكان أرسنال يطمح للفوز على إيفرتون، مقابل تعثر ليفربول أو مانشستر سيتي في لقائهما، وهو ما لم يتحقق، لتتبخر آمال الفريق الملقب بـ (المدفعجية) في المشاركة بأمجد البطولات الأوروبية على مستوى الأندية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في المركز الخامس، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات مباشرة لبطولة (يوروبا ليغ) في الموسم

القادم، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 61 نقطة في المركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للعب الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات للبطولة ذاتها.