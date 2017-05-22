أحرز الالماني ألكسندر زفيريف لقبه الاول في دورات الماسترز للالف نقطة في كرة التنس بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا 6-4 و6-3 في المباراة النهائية لدورة روما. وخاض زفيريف (20 عاما) والمصنف 17 عالميا، النهائي الثالث له في دورات الالف نقطة، وهو أصغر لاعب يخوض المباراة النهائية في إحدى هذه الدورات منذ عشرة أعوام، علما ان ديوكوفيتش كان الأصغر قبله عندما بلغ نهائي دورة ميامي 2007 وأحرز لقبها بعمر 19 عاما.

كما أحرزت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة ثامنة لقب فئة السيدات بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب السادسة 4-6 و7-5 و6-1 في المباراة النهائية امس.