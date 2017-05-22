ذكرت تقارير صحفية أن والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، دعا نجله إلى الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلص من ظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يطارده في النادي الكتالوني برشلونة الإسباني.



ويقدم نيمار مستويات مميزة مع العملاق الكتالوني، وبات من أفضل لاعبي العالم بفضل الشراكة الهجومية إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، يرى والد نيمار أن نجله سيبقى في "ظل ميسي" كثيرا طالما استمر في برشلونة، مفضلا رحيله إلى الدوري الإنجليزي، مما يعزز من فرص حصوله على الكرة الذهبية.

وذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع نيمار لتشكيل فريق من النجوم إلى جانب بول بوغبا وربما خاميس رودريغز وأنطوان غريزمان.

وتحدث والد نيمار بأن على نجله الانتقال إلى أولد ترافورد، لأنه تحت قيادة مورينيو سيكون بمقدوره أن يسطع بشكل أكبر في سماء الكرة العالمية.

إلا أنه في مارس الماضي، قلل المدرب البرتغالي من فرص انضمام نيمار (25 عاما) إلى الشياطين الحمر، قائلا إن "برشلونة لن يستغنى عن لاعب بقيمة نيمار".

وانضم نيمار انضم إلى برشلونة في عام 2013، وحصد مع الفريق الكتالوني بطولات عدة أبرزها بطولتين لليغا وكأس الملك مرتين ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

يذكر أن نيمار ينتظر بدء محاكمته بقضية التزوير بصفقة انتقاله لبرشلونة، بعد أن كشفت الشركة، التي كانت تملك الحقوق الصورية للاعب "تلاعب" النادي وعائلة اللاعب بقيمة الصفقة للتخفيض من حصة الشركة.