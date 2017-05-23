٭مالك أرسنال: أكد رجل الأعمال الأميركي ستان كروينك الذي يملك 67 % من أسهم نادي أرسنال أن أسهمه في النادي ليست معروضة للبيع، مشيرا إلى أن علاقته بالنادي اللندني ستستمر لفترة طويلة في المستقبل.



٭ التخلي عن مبابي: شدد الروسي دميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، انه لا يمكن الاحتفاظ بلاعب يرغب في الرحيل عن النادي، ملمحا امس إلى امكان التخلي عن المهاجم الشاب كيليان مبابي في حال أراد ذلك.



٭ بوكيتينو: يتعين علينا الفوز بالألقاب: قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه أرسى قواعد قوية خلال السنوات الثلاث الماضية لكن يتعين عليه الآن أن يبدأ في حصد بطولات. وقال بوكيتينو في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: «بعد ثلاثة مواسم من العمل الشاق أرسينا خلالها القواعد سيكون من المهم خلال المواسم القليلة المقبلة محاولة الفوز بألقاب .»



٭ مان سيتي بعيد عن «النخبة »: حذر الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب مان سيتي من أن فريقه يتأخر «عقودا » عن كبرى الأندية الأوروبية رغم ضمانه التأهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل. وقال غوارديولا: «عندما يريد ريال مدريد وبرشلونة

لاعبا فلا يمكن للفرق الأخرى منافستهما. الأمر ليس المال وحسب، بل لأنهما ريال وبرشا. المال ليس كافيا. لمنافستهما نحن في حاجة الى الوقت، الى عقود .»



٭ مونديال الشباب»: استغل منتخب الشباب السنغالي هفوات مبكرة لدفاع نظيره السعودي وتغلب عليه 2- 0 امس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب )تحت 20 عاما( المقامة حاليا بكوريا الجنوبية. وفي المجموعة ذاتها أفلت منتخب الشباب الأميركي من كبوة مبكرة وانتزع تعادلا مثيرا أمام نظيره الإكوادوري 3- 3 ليحصد كل منهما أول نقطة، ويعتلي المنتخب السنغالي بذلك صدارة المجموعة ويتذيل المنتخب السعودي المجموعة.

٭ مان يونايتد وسمبدوريا: أعلن مان يونايتد انه سيخوض مباراة ودية اعدادية للموسم الجديد امام سمبدوريا الايطالي في 2 أغسطس المقبل في العاصمة الايرلندية دبلن. أدلر يرحل عن هامبورغ: أعلن حارس مرمى هامبورغ الألماني رينيه أدلر ) 32 عاما( عدم تمديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل مع الفريق الذي أفلت من الهبوط الى دوري الدرجة الثانية.



٭ أميركي يشتري بورتسموث: أعلنت رابطة مشجعي نادي بورتسموث الانجليزي لكرة القدم، والمالكة لنحو نصف أسهمه منذ إشهار إفلاسه عام 2013 ، منحها الضوء الأخضر لبيع النادي إلى الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة وولت ديزني الأميركي مايكل ايسنر.