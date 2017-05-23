دافع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نفسه في أعقاب إحراز فريقه ريال مدريد الاسباني لقبه الثالث والثلاثين في الدوري الاسباني لكرة القدم، مؤكدا انه ليس «شيطانا» كما يتهم الصحافة بتصويره.

وغضب رونالدو (32 عاما) عندما وجه اليه أحد الصحافيين بعد المباراة سؤالا عن حركة وجهها الى لاعبي سلتا فيغو خلال مباراة الفريقين الأربعاء (4-1)، يلمح فيها الى تلقي النادي أموالا للتأثير على فرص النادي المدريدي في إحراز لقب الدوري. وقال رونالدو «الناس يقولون الكثير عني من دون ان يعرفوا شيئا، وهذا الأمر يزعجني. أنتم (الصحافيون) تقولون أمورا عن كريس (كريستيانو) من دون ان تعرفوا الحقيقة».

أضاف «أنا لست ملاكا، لكنني أيضا لست شيطانا كما يعتقد العديد من الناس (...) لا أحب أمورا مماثلة لان لدي عائلة، لدي أم، ابن، ولا أحب عندما يقول الناس أمورا غبية عني». ولم يحل غضب رونالدو دون تطرقه إلى فوز نادي العاصمة باللقب، علما بأن هدفه الأحد كان الـ 14 له في المباريات التسع الأخيرة.

وقال «لقد تحضرت لأكون في قمة لياقتي خلال المراحل الأخيرة من الموسم (...) ساعدت الفريق من خلال أهدافي، من خلال قراراتي (على أرض الملعب)، وأنا سعيد لذلك».