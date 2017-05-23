ودع لويس إنريكي، مدرب برشلونة، فريقه، بفقدان لقب الدوري الإسباني، الذي فاز به الموسمين الماضيين، ليتوج به ريال مدريد، للمرة الأولى منذ عام 2012، والـ33 في تاريخه.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، إن «إنريكي حقق مع برشلونة، رقما قياسيا بتسجيل لاعبي الفريق 116 هدفا بالدوري، ليكون هذا الموسم، هو أفضل معدل تهديفي بتاريخ البارسا في الليغا».

وكسر إنريكي، الرقم المسجل باسم المدرب الراحل تيتو فيلانوفا، الذي سجل البارسا، تحت قيادته 115 هدفا، وحصد 100 نقطة، ضمنت له لقب الدوري موسم «2012 -2013».

وأشارت الصحيفة، إلى أن «البارسا، سجل أهدافا أقل في موسم «2014-2015»، 112هدفا، و110 أهداف في الموسم الماضي، لكنه توج بلقب الدوري، تحت قيادة لويس إنريكي.

أما فريق المدرب زندين زيدان، والذي فاز باللقب للمرة الأولى منذ 2012، فقد 106 أهداف، بـ93 نقطة.