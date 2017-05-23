أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأسباني، في ملعب فيسينتي كالديرون أنه سيستمر في منصبه خلال الموسم المقبل.

وقال سيميوني أمام الجماهير التي حضرت لتوديع معقل الفريق التاريخي، الذي شهد أمس اخر مباريات النادي المدريدي: «الصحافيون يسألونني باستمرار إذا ما كنت سأظل هنا، نعم سأظل هنا».

وأضاف سيميوني وهم يمسك مذياعا في يده مخاطبا الجماهير: «هل تعرفون لماذا سأظل هنا؟ لأن هذا الفريق له مستقبل كبير والمستقبل هو نحن جميعا».

وبعد أن فاز أتلتيكو مدريد 3-1 أمس على أتلتيك بيلباو في آخر مباراة يستضيفها ملعب فيسينتي كالديرون، الذي ظل معقلا لهذا الفريق خلال السنوات الخمسين الأخيرة، تلقى العديد من أساطير النادي تكريما خاصا من قبل الجماهير.