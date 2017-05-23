رغم أن برشلونة فشل في التتويج بلقب الليغا، إلا أن ميسي أكمل المسابقة المحلية هدافا برصيد 37 هدفا فيما احتل سواريز المركز الثاني برصيد 29 هدفا والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثا بـ 25 هدفا.

وحصد «البرغوث» بذلك جائزة «بيتشيشي» المخصصة لهداف الليغا للمرة الرابعة في مشواره، بعد أعوام 2010 (34 هدفا)، و2012 (50 هدفا)، و2013 (46 هدفا). وانتزع ميسي، الجائزة من زميله لويس سواريز، التي حققها العام الماضي، بتسجيل 40 هدفا، بينما سجل المهاجم الأوروغوياني، 28 هدفا هذا الموسم.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن الثنائية، التي سجلها ليونيل ميسي، رفعت رصيده لـ200 هدف في شباك ضيوف البارسا، بملعب «كامب نو» ببطولة الدوري الإسباني.