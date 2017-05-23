مع تعثر برشلونة في اللحظات الحاسمة وكذلك إشبيلية في النصف الثاني من الموسم بعد انطلاقته الرائعة في النصف الأول، استحق ريال مدريد اللقب الـ 33 في تاريخ مشاركاته بالدوري الاسباني لكرة القدم لأن نشاطه لم يفتر على مدار الموسم.

واستعاد الريال لقب الدوري بجدارة بعد تغلبه على ملقة 2-0 اول من امس في المرحلة الختامية من المسابقة هذا الموسم ليحافظ على النقاط الثلاث التي تفصله عن برشلونة الذي تغلب على إيبار 4-2 في مباراة أخرى أقيمت بالتوقيت نفسه.

ويدين الريال بالفضل الكبير في هذا اللقب إلى التماسك والاتساق في مستواه على مدار الموسم، وهو ما يتعارض تماما وبشدة مع التذبذب في مستوى برشلونة الذي قدم موسما مخيبا للآمال في ختام مسيرة المدرب لويس إنريكي مع الفريق.

وقبل آخر مباراتين للريال في الموسم، أشار برشلونة إلى أن الريال سيخوض هاتين المباراتين أمام فريقين تغلبا على برشلونة في عقر دره.

ولكن الريال لم يجد صعوبة في التغلب على سلتا فيغو وملقة، وكان هذا بالضبط هو الفارق بين الفريقين.وأهدر برشلونة النقاط أمام فرق كان من المتوقع ألا يجد صعوبة في التغلب عليه فيما كان الريال أكثر صلابة في التعامل مع مثل هذه المباريات خاصة تلك التي خاضها خارج ملعبه.

وقاد المدرب الفرنسي زندين زيدان فريق الريال لحصد 47 نقطة في المباريات التي خاضها خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم وهو ما يفوق حصاده في المباريات التي خاضها على ملعبه حيث بلغ عددها 46 نقطة.وسجل لاعبو الريال 58 هدفا في المباريات التي خاضها الفريق خارج ملعبه وهو رقم قياسي جديد للنادي.

وعلى النقيض، بدا برشلونة مجهدا ومنهكا للجهد الكبير الذي بذله الفريق نتيجة عدة عوامل منها التخطيط الخاطئ في الصيف الماضي.ومنها بيع ساندرو راميريز إلى ملقة اذ سجل 14 هدفا لفريقه.

كما فشل برشلونة في إيجاد بديل جيد للظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش. ولم يكن برشلونة هو الوحيد الذي اختفى في ظلال الريال بل سار اشبيلية على نهجه أيضا، علما أن الفريق قدم في النصف الأول من هذا الموسم أفضل أداء في تاريخه في نفس الفترة على مدار مختلف المواسم بالدوري الاسباني.

ولكن الفريق اصطدم بالحائط في النصف الثاني من الموسم وأنهى الموسم بفارق 21 نقطة عن الريال.

وأنهى أتلتيكو مدريد الموسم في المركز الثالث خلف الريال وبرشلونة ومتفوقا على اشبيلية لكن أتلتيكو خرج مبكرا من الصراع على اللقب وأنهى الموسم بفارق 15 نقطة عن جاره الريال.

«الملكي».. اسم على مسمى

فيما يلي بعض المعطيات عن نادي ريال مدريد الذي أحرز لقب الدوري الاسباني في كرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2012 والثالثة والثلاثين في تاريخه:

٭ تأسس عام 1902.

٭ ملعبه سانتياغو برنابيو (يتسع لـ 81.044 متفرجا).

٭ رئيس مجلس الادارة: فلورنتينو بيريز.

٭ المدرب: الفرنسي زندين زيدان.

٭ أحرز لقب الدوري الاسباني 33 مرة، أولها عام 1932.

٭ أحرز كأس اسبانيا 19 مرة، أولها عام 1905 وآخرها عام 2014.

٭ أحرز الكأس السوبر الاسبانية 10 مرات (1947، 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012).

٭ أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 11 مرة (1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016).

٭ أحرز كأس الاتحاد الأوروبي مرتين (1985، 1986).

٭ أحرز كأس السوبر الاوروبية عام 2002.

٭ أحرز كأس الانتركونتيننتال 3 مرات (1960، 1998، 2002).