واصل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي إنجازاته المتميزة في الموسم الحالي وفاز بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج الإيطالي أنطونيو مدرب البلوز بطل إنجلترا بلقب أفضل مدرب في «البريمييرليغ» بحسب اختيار رابطة مدربي البطولة.

وجاء تتويج كونتي المستحق عقب إنجازه المتميز، حيث قاد تشلسي للفوز بلقبه السادس في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز على الرغم من أنه الموسم الأول للمدرب الإيطالي في إنجلترا، علما أن مدرب منتخب إيطاليا السابق حقق إنجازا تاريخيا حيث قاد «البلوز» للفوز بـ 30 مباراة من أصل 38 لعبها الفريق في المسابقة محققا بذلك أعلى عدد انتصارات خاضها أي فريق في موسم واحد بالمسابقة، وهو رقم قياسي أضاف قيمة كبرى لتتويج تشلسي في نهاية الموسم الحالي.