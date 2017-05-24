قامت الشرطة الإسبانية باعتقال رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل إلى جانب أربعة أشخاص آخرين في إطار عملية مشتركة للشرطة الوطنية والحرس المدني ضد عمليات غسيل الأموال، بحسب ما أفادته مصادر من التحقيقات.

وتقوم الشرطة بعمليات المداهمة في برشلونة بمنطقتي لييدا وجيرونا وكذلك أندورا وذلك ضمن عمليتها الأمنية «ريميت». وبدأت التحقيقات، على خلفية الحصول على عمولات غير قانونية، نظير نقل الحقوق السمعية والبصرية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم على أن يتم غسيل تلك الأموال لاحقا. وتضع المصادر روسيل ورئيس الاتحاد البرازيلي السابق لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا على رأس المدبرين لهذه العملية.