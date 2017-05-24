أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد جدد عقده مع الملكي حتى عام 2021.

وذكرت صحيفة ماركا «يقال الكثير عن راموس، وعن تلك الأهداف التي ينعكس فيها طابع ريال مدريد، ولكن مساهمة القائد كانت أكثر من ذلك بكثير».

وأضافت الصحيفة «الملكي أراد مكافأة هذا العمل الكبير والصامت في معظم الأحيان، بتمديد عقد راموس حتى 30 يونيو 2021 وسيتم الإعلان عنه قريبا».

وتابعت «مشهد السماح لمارسيلو بوضع الوشاح على تمثال سيبيليس، شيء كان يحوم في رأس القائد منذ مدة، أراد أن يثبت أن النجاح كان بفضل الجميع».