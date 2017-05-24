حقائق وإحصائيات من تاريخ المباريات النهائية للمسابقة التي انطلقت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي عام 1971، ثم تغير اسمها إلى الدوري الأوروبي ابتداء من موسم 2009 / 2010.

أكبر فوز: إشبيلية ـ ميدلسبره 4-0 (نهائي عام 2006).

النهائي الأكثر تهديفا: ليفربول ـ ألافيس 5-4 (2001).

النهائي الأقل تهديفا: غلطة سراي ـ أرسنال 0-0 (2000)، اشبيلية ـ بنفيكا 0-0 (2014).

أكثر اللاعبين تسجيلا في المباراة النهائية: راداميل فالكاو (3 أهداف).

أكبر المسجلين في المباراة النهائية: لاعب ليفربول جاري ماكليستر (أمام ألافيس العام 2011 ـ 36 عاما و142 يوما).

أكبر اللاعبين مشاركة في النهائي: لاعب فالنسيا أميدو كاربوني (أمام مرسيليا العام 2004 ـ 39 عاما و43 يوما).

أصغر المسجلين في المباراة النهائية: لاعب سسكا موسكو فاغنر لوف (أمام سبورتينغ لشبونة عام 2005 ـ 20 عاما و341 يوما).

أصغر اللاعبين في المباراة النهائية: لاعب سبورتينغ لشبونة جواو موتينيو (أمام سسكا موسكو العام 2005 ـ 18 عاما و252 يوما).

الهدف الأسرع: الدقيقة الثالثة وأحرزه لاعب ليفربول بابل أمام ألافيس عام 2011.

المباريات التي انتهت بركلات الترجيح: إشبيلية ـ بنفيكا (4 -2) بعد التعادل (0-0) عام 2014 ـ إشبيلية ـ اسبانيول (3 -1) بعد التعادل (2-2) عام 2007 ـ غلطة سراي ـ أرسنال (4 -1) بعد التعادل (0-0) عام 2000.

المباريات النهائية التي حسمت في الشوطين الإضافيين:

أتلتيكو مدريد ـ فولهام 2-1 عام 2010

شاختار ـ فيردر بريمن 2-1 عام 2009

بورتو ـ سيلتيك 3-2 عام 2003

ليفربول ـ ألافيس 5-4 عام 2001

النهائي الأكثر حضورا: بارما ـ مارسيليا عام 1999 على استاد لوجنيكي (61 ألف متفرج).

الفريق الأكثر فوزا باللقب: إشبيلية (5 مرات).

الفريق الأكثر خسارة للنهائي: بنفيكا (3 مرات أعوام 1983 و2013 و2014).

اللاعب الأكثر فوزا باللقب: أنتونيو رييس (5 مرات ـ مرتان مع أتلتيكو مدريد في 2010 و2012، و3 مرات مع اشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016).

المدرب الأكثر فوزا باللقب: جيوفاني تراباتوني (3 مرات ـ مرتان مع يوفنتوس في 1977و1993، ومرة واحدة مع إنتر ميلان عام 1991)، وأوناي إيمري (3 مرات مع إشبيلية الأعوام 2014 و2015 و2016).