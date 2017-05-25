رفضت المحكمة العليا الاسبانية امس الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي.

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية: إن مستقبل اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، سيكون في الدوري الإيطالي وتحديدا في نادي ميلان، الذي أكد استعداده لفعل أي شيء مقابل حصوله على خدمات اللاعب.

و«أين الكأس؟»

كانت هذه العبارة أول ما نطق به اللاعبان جاريث بيل ولوكا مودريتش، نجما ريال مدريد، على سبيل المزاح عقب تتويج فريقهما بلقب بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، مما دفع زملاءهم الأكثر قدما في الفريق، الذين اعتادوا الاحتفال باللقب بدون كأس، إلى الدخول في نوبة من الضحك ولكنهم أعربوا في الوقت نفسه عن شعورهم بالإحباط من الاحتفال بالفوز بهذه البطولة المهمة على هذا النحو.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية في عددها الصادر امس: إن ما يحدث في مسابقة الدوري الإسباني لا يحدث في أي بطولة أوروبية أخرى سواء كانت محلية أو قارية.

ولا يتسلم الفريق الفائز بالدوري الإسباني كأس البطولة في نفس يوم التتويج، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المشاهد الكوميدية والمحزنة في نفس الوقت، كالاحتفال بكؤوس مصنوعة من الكارتون أو أخرى مقلدة كما فعل ريال مدريد خلال احتفاله بالفوز باللقب في مقر مجلس العاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يتسلم ريال مدريد كأس الدوري الإسباني خلال المرحلة الأولى أو الثانية من نسخة المسابقة في الموسم المقبل، طبقا لما تسفر عنه قرعة المباريات، حيث إنه سيتسلم الكأس في أول مباراة له في البطولة على ملعبه.

ولكن هذا يعني أن يغيب بعض اللاعبين الحاليين عن لحظة تسلم الكأس بعد أن يكونوا قد غادروا النادي إلى وجهة أخرى.