يسعى نادي تشلسي إلى تجديد عقد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للفريق لزيادة راتبه وضمان بقائه فترة أطول في قلعة «ستامفورد بريدج»، في ظل محاولات من أندية أوروبية للتعاقد معه.
وتولى كونتي تدريب البلوز بداية الموسم الحالي وقادهم للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا كما ينتظر مباراة السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد ضد أرسنال.
وذكرت صحيفة «ديلي ستار»، أن البلوز سيعلن رسميا تجديد عقد مدربه وزيادة راتبه السنوي والذي يصل حاليا إلى 6.5 ملايين جنيه إسترليني عقب مباراة الكأس ليقطع الطريق على إنتر ميلان والذي يرغب في التعاقد مع كونتي.