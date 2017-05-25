أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية أن لاعبي مان سيتي واثقون من انضمام التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح أرسنال وكايل والكر لاعب توتنهام بصفقتين يبلغ مجموعهما 100 مليون إسترليني.

ويضع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي النجم التشيلي ولاعب توتنهام ضمن أبرز الصفقات التي يرغب في التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك سانشيز عاما إضافيا مع الغانرز الذي يحاول تجديد عقده براتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف إسترليني، إلا أن غياب كتيبة الفرنسي فينغر عن دوري الأبطال سيؤثر على بقاء اللاعب المطلوب من بايرن ميونيخ وباريس سان جرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن والكر بات قريبا من القدوم لقلعة الاتحاد، في ظل موافقة السبيرز على بيعه بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.