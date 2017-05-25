أعلن أتلتيكو مدريد تمديد عقد لاعب الوسط كوكي حتى يونيو 2024.

وكان يتبقى عامان في عقد لاعب وسط منتخب إسبانيا قبل أن يتوصل إلى اتفاق جديد بإبرام تعاقد لمدة خمس سنوات إضافية.

وقال خوسيه لويس بيريز كامينيرو المدير الرياضي «إنه من قادة الفريق ولقد نشأ هنا منذ كان صغيرا على قيم أكاديميتنا».

وأضاف «إن واقع استمراره هنا لسنوات عديدة هو بمنزلة النبأ السار، فهو لاعب محبوب ويحظى بالاحترام في غرفة اللاعبين وسيدخل تاريخ النادي».

وشارك كوكي مع الفريق الأول في 2009 ومنذ ذلك الحين خاض أكثر من 250 مباراة مع النادي وأحرز خمسة ألقاب منها كأس الملك 2013 والدوري الإسباني 2014.