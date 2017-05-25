أعلن سام الاردايس مدرب كريستال بالاس استقالته من منصبه كمدرب للفريق لأسباب عائلية، وذلك بعد خمسة اشهر فقط على توليه المهمة.

وقال الاردايس مدرب منتخب انجلترا السابق انه «ليس لديه طموحات لتولي مهمة اخرى».

وتابع في بيان عقب محادثاته مع رئيس النادي ستيف باريش «في بعض النواحي، كان اتخاذ القرار صعبا، ولكن في نواح أخرى كان قرارا سهلا».

وكان الاردايس خلف الن باردو في ديسمبر الماضي في عقد لسنتين ونصف السنة وقاد الفريق الى ثمانية انتصارات في 21 مباراة.

وأنهى كريستال بالاس الدوري الانجليزي الممتاز في المركز الرابع عشر.

وأضاف الاردايس في بيانه «سأكون دائما ممتنا لكريستال بالاس وستيف باريش لمنحي هذه الفرصة لمساعدة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز، واكثر من ذلك لمنحي فرصة اعادة بناء سمعتي بعد الذي حصل مع منتخب الأسود الثلاثة فشعرت بأنني بحاجة الى فرصة أخرى كمدرب في الدوري الممتاز لأظهر أنني لازلت قادرا على تحقيق شيء مميز».

وتولى الاردايس تدريب المنتخب الانجليزي لمدة 67 يوما قاده فيها في مباراة واحدة فقط قبل أن يضطر إلى الاستقالة بعد تعرضه الى خدعة من احدى الصحف.

وسبق له تدريب بولتون ووست هام ونيوكاسل وسندرلاند.