أعلن نادي اتلتيك بلباو ان مدربه ارنستو فالفيردي سيغادر النادي.

وذكر النادي الباسكي في بيان «ان ارنستو فالفيردي لن يستمر في عمله مدربا للفريق الاول في موسم 2017-2018».

وأضاف ان المدرب فالفيردي سيتحدث أمام الصحافة في حضور رئيس النادي خوسو اوروتيا.

ويتولى فالفيردي (53 عاما) الإشراف على اتلتيك بلباو منذ أربعة مواسم وهو قاده الى لقبه الوحيد في كأس السوبر الاسبانية عام 2015 على حساب برشلونة، وسبق له ان دافع عن الوان النادي الكاتالوني لاعبا بين 1988 و1990.

وكانت وسائل الاعلام الاسبانية أكدت تولي فالفيردي مهمة تدريب برشلونة خلفا للويس انريكي، وتوقعت الإعلان عن ذلك رسميا الاثنين المقبل.

وكان انريكي اعلن في مارس عدم متابعته مهمته مع البارسا عازيا ذلك الى الضغط المعنوي المتواصل الذي يتعرض له. ويختتم مشواره مع الفريق الكاتالوني السبت بالمباراة النهائية لكأس ملك اسبانيا أمام الافيس في مدريد.

وأحرز انريكي مع برشلونة ثمانية القاب في ثلاثة مواسم، علما ان برشلونة تنازل عن لقبه بطلا للدوري الاسباني هذا الموسم لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.