بات كليفلاند كافالييرز حامل اللقب على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بتقدمه على بوسطن سلتيكس 3-1 في نصف نهائي المنطقة الشرقية.

في المباراة الرابعة من نصف نهائي المنطقة الشرقية، فاز كليفلاند على أرضه 112-99، وسينتقل الى ملعب بوسطن الخميس لخوض المباراة الخامسة.

ويتأهل الى النهائي الفريق الذي يسبق منافسه الى تحقيق أربعة انتصارات في سبع مباريات.

وكان غولدن ستيت ووريرز الوصيف حجز بطاقته الى نهائي الدوري للعام الثالث على التوالي بعد اكتساحه سان انتونيو سبيرز 4-0 في نهائي المنطقة الغربية.

والتقى غولدن ستايت وكليفلاند في النهائي في النسختين الأخيرتين، فتوج الاول في 2015 والثاني في 2016.

وكان كليفلاند كافالييرز عادل بعد الفوز الثاني الرقم القياسي في البطولة المسجل باسم لوس انجيليس ليكرز في 1988 و1989 برصيد 13 فوزا متتاليا في البلاي اوف مع احتساب فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة في نهائي 2016.

وتألق ايرفينغ بشكل لافت فكان نجم المباراة بتسجيله 42 نقطة منها 21 في الربع الثالث.

كما استعاد زميله ليبرون جيمس إيقاعه بسجيله 34 نقطة وأضاف إليها 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

واكتفى جيمس بتسجيل 11 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة في المباراة الثالثة، علما أن رصيده كان 38 نقطة في المباراة الاولى و30 في الثانية، ليصبح أول لاعب منذ الأسطورة مايكل جوردان يسجل 30 نقطة على الأقل في 8 مباريات على التوالي في البلاي أوف.

ولدى بوسطن، كان افيري برادلي أفضل المسجلين برصيد 19 نقطة، وأضاف جاي كراودر 18 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وآل هارفورد 16 نقطة مع 3 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ويفتقد بوسطن نجمه إيزياه توماس بسبب اصابة تعرض لها في الورك في المباراة الثانية ضد كليفلاند.