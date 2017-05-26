عوض مان يونايتد «الحزين» موسمه العادي محليا وأكمل مجموعته من الكؤوس القارية بتتويجه بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على حساب أياكس أمستردام الهولندي 2-0 في النهائي على ملعب «فراندز أرينا».

وسجل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، أغلى لاعب في العالم، هدف التقدم مبكرا في الشوط الأول (18)، وضاعف الارميني هنريك مخيتاريان النتيجة مطلع الشوط الثاني (48).

وخاض لاعبو يونايتد النهائي بعد الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له مدينتهم ليل الاثنين وأودى بحياة 22 شخصا وإصابة 59 آخرين، ووقف جمهورا ولاعبو الفريقين دقيقة صمت تكريما للضحايا، كما ارتدى لاعبو يونايتد والحكام شارات سوداء حدادا.

ورفعت جماهيره يافطات كتب عليها: «لن نموت أبدا» و«مان يونايتد معنى الحياة» و«مانشستر - مدينة موحدة». وفضلا عن اللقب القاري ضمن «المان» بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اكتفائه بالحلول سادسا في البريمييرليغ فيما سيخوض أياكس وصيف الدوري الهولندي الملحق الفاصل لدوري الأبطال.

وفشل أياكس، أحد أبرز فرق القارة العجوز خلال أيام الراحل يوهان كرويف، في استعادة أمجاده القارية، إذ أحرز لقب المسابقة القارية الأولى أعوام 1971 و1972 و1973 ثم 1995، كما توج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) 1992.

وأكمل يونايتد تشكيلته من الألقاب القارية، لينضم الى مجموعة من الأندية التي أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999).

وحقق هذا الإنجاز تشلسي، يوفنتوس الإيطالي، أياكس وبايرن ميونيخ. وتوج اليونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، ويوروبا ليغ 2017.

وغاب عن يونايتد، المتوج بلقب كأس الرابطة محليا، عملاقه مهاجم اياكس امستردام السابق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب إصابة بركبته في إياب ربع النهائي أمام اندرلخت البلجيكي، وكان متواجدا بجانب زملائه في الملعب، كما غاب المدافعان لوك شو والأرجنتيني ماركوس روخو ولاعب الوسط اشلي يونغ بسبب الإصابة، وقلب الدفاع العاجي أريك بايي الموقوف.

وكان الفريقان تواجها في دور الـ32 من المسابقة عام 2012، فتأهل يونايتد لفوزه في أمستردام 2-0 وخسارته على أرضه 1-2. كما التقيا في الدور الأول من نسخة 1977، ففاز اياكس 1-0 على أرضه وخسر إيابا 0-2.

وتوج اياكس بطلا لدوري بلاده 33 مرة (رقم قياسي) والكأس 18 مرة، فيما توج يونايتد 20 مرة في انجلترا (رقم قياسي) و12 مرة بلقب الكأس و5 مرات بكأس الرابطة.