ذكرت صحيفة ديلي ميل أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجح في التتويج بأول ألقابه الأوروبية خلال مسيرته الكروية التي تمتد لـ 18 عاما.

وقالت الصحيفة: رغم عدم مشاركة السلطان إبراهيموفيتش في المباراة النهائية بسبب الإصابة إلا أنه دعم الفريق بقوة من خارج المستطيل الأخضر.

ورغم انتقال التايغر شفاينشتايغر، إلا أن بطولة الدوري الأوروبي دخلت سجل النجم الألماني السابق بعدما شارك لمدة 28 دقيقة أمام سانت إيتيان الفرنسي في إياب دور الـ 32 من عمر البطولة القارية.

ويعد شفاين اللاعب الألماني الثالث الذي يحقق لقب اليوروبا ليغ بعد ماركو مارين مع تشلسي في 2013، وبيوتر تروشوفسكي مع إشبيلية عامي 2014 و2015.