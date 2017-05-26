توج البوسني إدين دزيكو مهاجم روما بلقب هداف الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد تسجيله 8 أهداف في البطولة، وهو نفس رصيد البرازيلي جيوليانو مهاجم زينيت الروسي ولكن بعدد دقائق أقل من حيث المشاركة.

وجاء خلفهما مباشرة أريتز أدوريز مهاجم أتلتيك بلباو برصيد 7 أهداف، ثم الدنماركي كاسبر دولبيرغ، مهاجم أياكس بـ 6 أهداف والذي فشل في هز الشباك خلال مباراة النهائي أمام مان يونايتد وهو نفس رصيد الأرميني هنريك مخيتريان الذي سجل الهدف الثاني للمان يونايتد خلال مباراة النهائي.

يذكر أن البوسني قدم موسما رائعا مع روما حيث تصدر ترتيب هدافي «السيري آ» برصيد 28 هدفا.