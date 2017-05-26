بعد تتويج مان يونايتد بلقب الدوري الأوروبي على حساب أياكس الهولندي بنتيجة 0-2، نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق الشياطين الحمر ينتظره المزيد من المكاسب المالية عقب الفوز باللقب القاري هذا الموسم.

فبالإضافة إلى المكاسب المالية من عائدات البث التلفزيوني والجائزة المالية الخاصة بالبطولة الأوروبية، فإن شركة أديداس أيضا لديها مكافأة مالية لـ «المان».

وحسب التقارير، فإن إجمالي المبالغ التي سيتحصل عليها اليونايتد سيصل إلى 77.5 مليون جنيه أسترليني، حيث سيحصل اليونايتد على 50 مليون استرليني من عائدات البث في دوري الأبطال، بالإضافة إلى 5.5 ملايين استرليني من الفوز بنهائي «يوروبا ليغ» وأخيرا مبلغ 22 مليون استرليني من شركة أديداس.