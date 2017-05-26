خرج البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاثة ألقاب في موسمه الأول مع مان يونايتد بالفوز بالدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي الذي أهل «المان» لدوري الأبطال.
«المو» الذي خرج من الباب الضيق بالإقالة من تدريب تشلسي أعاد لليونايتد بريقه ولمعانه ليواصل إنجازاته التي لا تنتهي.
مورينيو طوال مسيرته التدريبية خاض 829 مباراة انتصر في 542 مباراة وتعادل في 172 مباراة وخسر 115 مباراة وسجلت فرقه 1646 هدفا، وسكن مرمى فرقه التي دربها 673 هدفا وحقق 25 لقبا منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الأوروبي مرتين ولم يخسر أي نهائي قاري، كما أصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق لقب الدوري الأوروبي مرتين ودوري الأبطال مرتين.