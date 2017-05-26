أنهى فوز مان يونايتد بلقب الدوري الأوروبي هيمنة أندية إسبانيا على البطولات القارية والذي استمر 1363 يوما بعد تحقيقه لقب يوروبا ليغ.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن «الشياطين الحمر» أوقفوا سلسلة سيطرة أندية إسبانيا على أوروبا التي دامت في الفترة من 30 أغسطس عام 2013، حينما حصد نادي بايرن ميونيخ الألماني لقب السوبر الأوروبي حتى 24 مايو 2017.

وخلال 3 سنوات و8 أشهر و23 يوما لم يحصل أي ناد غير إسباني على بطولة أوروبية، وسيطرت أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية على الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إذ فاز الملكي بالتشامبيونزليغ والسوبر عامي 2014 و2016، بينما حصدهما برشلونة في 2015 واكتفى إشبيلية بالفوز باليوربا ليغ 3 أعوام متتالية.