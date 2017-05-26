أعلن البريطاني اندي موراي المصنف أول في العالم في كرة التنس لوكالة فرانس برس أن البقاء في أفضل مستوى في هذه اللعبة يشكل تحديا دائما.

وتناول النجم الذي يخوض بطولة فرنسا الكبرى على ملاعب رولان غاروس، التي حل فيها وصيفا العام الماضي للصربي نوفاك ديوكوفيتش، تراجع نتائجه منذ بداية الموسم الحالي بعد نهاية ناجحة في موسم 2016، أتاحت له خلع ديوكوفيتش عن رأس لائحة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وتابع موراي: كنت أتطلع إلى استعادة مستواي الذي وصلت إليه العام الماضي. وبكل بساطة، لم ألعب جيدا في الشهرين الأخيرين. وقد عانيت مشكلة في كوعي (اليمنى)، ولم أتمكن من التدريب كما كنت اتمنى. وناقشت هذا الامر مع فريق عملي.

وكان علي ان اتمرن بقوة، وتمضية وقت اكبر على الملاعب لصقل أدائي. وكان ذلك الطريق الوحيد لاستعادة الثقة، وهذا ما حاولت القيام به. وآمل أن ألعب أفضل وقت مع انطلاق البطولة (رولان غاروس).

واختتم قائلا: الحفاظ على الدافع والتركيز خلال فترة طويلة أمران في غاية الصعوبة.

في نهاية العام الماضي بذلت جهودا كبيرة، وكلفني ذلك الكثير من التركيز، وحققت الهدف الاهم في مسيرتي، وقد عرفت فترة مماثلة قبل إحراز لقبي الكبير الاول في (الغراند سلام) بفوزي ببطولة الولايات المتحدة (2102) وبعدها عندما احرزت ويمبلدون للمرة الاولى (2013).

ولطالما كان فوزي بها الهدف الأساسي من مزاولتي اللعبة لكوني أصبحت اول بريطاني ينالها منذ فترة طويلة. وعندما نجحت اخيرا شكرت ربي على ذلك. بعد ذلك كان علي تحديد أهداف جديدة في مسيرتي. وعلي الآن التفكير في المستقبل، والحفاظ على الحافز في الفوز بالبطولات الكبرى.