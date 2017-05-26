استبعد مدرب منتخب انجلترا غاريث ساوثغايت الخميس مهاجم مانشتسر يونايتد واين روني عن منتخب «الأسود الثلاثة» في مباراتيه الشهر المقبل أمام اسكتلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، والودية أمام فرنسا في باريس.

وكان روني خسر مركزه أساسيا مع ناديه مان يونايتد واستبعده تاليا مدرب المنتخب الانجليزي عن تشكيلة انجلترا التي اعلنها في مارس الماضي عندما كان مصابا، بيد انه استعاد لياقته الان.

وشارك روني في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه واياكس امستردام الهولندي في نهائي الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» التي احرزها مانشستر (2-0) في ستوكهولم بالسويد، وكان يأمل في إنهاء مسيرته الدولية حاملا لشارة القيادة مع منتخب انجلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا السنة المقبلة.

وكان روني سجل 53 إصابة (رقم قياسي) مع المنتخب في 119 مباراة خاضها معه.

وقد أسقطه المدرب ساوثغيت من التشكيلة التي اعلنها عبر صفحة اتحاد كرة القدم، اذ اختار في مركز الهجوم كلا من هاري كاين وجايمي فاردي وماركوس راشفورد وجيرماين ديفو.

وتلتقي انجلترا مع اسكتلندا على ملعب هامبدن بارك في العاصمة غلاسكو في 10يونيو المقبل، قبل أن تحل ضيفة بعد ثلاثة أيام على فرنسا في ملعب ستاد دو فرانس بضاحية سان دوني الباريسية.

وفي ما يلي تشكيلة انجلترا:

٭ للمرمى: جاك باتلند (ستوك سيتي) وفرايزر فورستر (ساوثمبتون) وجو هارت (تورينو الايطالي) وطوم هيتون (بيرنلي).

٭ للدفاع: راين برتراند (ساوثمبتون) وغاري كايهيل (تشلسي) وناثانيال كلاين (ليفربول) وآرون كريسويل (وست هام يونايتد) وفيل جونز وكريس سمولينغ (مان يونايتد) وبن غيبسون (ميدلزبره) وجون ستونز (مان سيتي) وكيران تريبييه وكايل ووكر (توتنهام).

٭ للوسط: ديلي آلي واريك داير (توتنهام) وآدم لالانا (ليفربول) وجيسي لينغارد (مان يونايتد) وجايك ليفرمور (وست بورميتش البيون) وتشامبرلين (ارسنال) ورحيم سترلينغ (مان سيتي).

٭ للهجوم: جيرماين ديفو (سندرلاند) وماركوس راشفورد (مان يونايتد) وجايمي فاردي (ليستر سيتي) وهاري كاين (توتنهام هوتسبر).