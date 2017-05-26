استبعاد مهاجم ليل الفرنسي ايدير صاحب هدف الفوز في النهائي ضد فرنسا

استدعت البرتغال بطلة أوروبا تشكيلة مشابهة تقريبا لتلك التي شاركت في النهائيات القارية العام الماضي، وذلك لخوض كأس القارات في كرة القدم المقررة في روسيا من 17 يونيو الى الثاني من يوليو المقبلين.

وأعلن الاتحاد البرتغالي الخميس تشكيلة من 24 لاعبا استدعاهم المدرب فرناندو سانتوس لمواجهة لاتفيا في 9 يونيو في تصفيات مونديال 2018 وكأس القارات.

واستبعد مهاجم ليل الفرنسي ايدير، صاحب هدف الفوز في النهائي ضد فرنسا، بعد خوضه موسما عاديا مع الفريق الشمالي، وفضل عليه المدرب مهاجم بورتو أندريه سيلفا.

كما استبعد ايضا لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني الشاب ريناتو سانشيس وجناح بنفيكا رافا سيلفا اللذين لم يوفقا كثير في موسم 2017.

وغاب الحارس الثاني انطوني لوبيش (ليون الفرنسي) «لاسباب عائلية» كما أوضح سانتوس.

وسيكون صانع ألعاب موناكو بطل فرنسا برناردو سيلفا، الغائب عن كأس أوروبا 2016 بسبب إصابة في فخذه، متواجدا هذه المرة في روسيا.

وتلتقي البرتغال في الدور الاول المكسيك وروسيا ونيوزيلندا ضمن المجموعة الأولى.

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: روي باتريسيو وبيتو (سبورتينغ) وجوزيه سا (بورتو)

للدفاع: نلسون سيميدو وأليزيو (بنفيكا) وسيدريك سواريس وجوزيه فونتي (ساوثمبتون الانكليزي) وبيبي (ريال مدريد الاسباني) وبرونو الفيش (كالياري الايطالي) ولويس نيتو (زينيت الروسي) ورافاييل غيريرو (بوروسيا دورتموند الالماني)

للوسط: ادريان سيلفا ووليام كارفاليو (سبورتينغ) ودانيلو بيريرا (بورتو) وجواو موتينيو (موناكو الفرنسي) وبيتزي (بنفيكا) وجواو ماريو (انتر الايطالي) واندريه غوميش (برشلونة الاسباني) وبرناردو سيلفا (موناكو الفرنسي)

للهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الاسباني) وريكاردو كواريزما (بشيكتاش التركي) وجيلسون مارتينز (سبورتينغ) واندريه سيلفا (بورتو) ولويس ناني (فالنسيا الاسباني)