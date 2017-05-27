اعلن نادي يوفنتوس عن تمديد عقد مهاجمه الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لمدة عام واحد حتى 2020.

واكد يوفنتوس في بيان له: «ماريو هو احد رموز هذا الفريق ومن الممكن ان يبقى معنا فترة اطول من ذلك».

وفرض ماندزوكيتش (31 عاما) نفسه بين اهم العناصر في تشكيلة فريق «السيدة العجوز» منذ انضمامه الى صفوفه عام 2015 قادما من اتلتيكو مدريد الاسباني.

وكان عقد ماندزوكيتش الذي سجل 7 اهداف مع 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الايطالي، سينتهي عام 2019. وخاض الكرواتي 84 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات وسجل 23 هدفا.