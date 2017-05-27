أكد مان سيتي ان مدافعيه الفرنسيين غايل كليشي وباكاري سانيا وجناحه الاسباني خيسوس نافاس وحارس مرماه الارجنتيني ويلي كاباييرو سيرحلون عن صفوفه بنهاية عقودهم في يونيو المقبل.

وكان كليشي (31 عاما) انضم الى صفوف مان سيتي عام 2011 قادما من ارسنال وتوج معه على الخصوص بلقبين في الدوري عامي 2012 و2014، ومثلهما في كأس الرابطة عامي 2014 و2016.

من جهته، انضم سانيا الذي حل وصيفا لأوروبا مع فرنسا الصيف الماضي، الى مان سيتي عام 2014 قادما من ارسنال ايضا. في المقابل، كان خيسوس (31 عاما) المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2012، انضم الى مانشستر سيتي عام 2013 قادما من اشبيلية. وعلى الرغم من تعاقده مع حارس مرمى المنتخب التشيلي كلاوديو برافو من برشلونة، نجح كاباييرو (35 عاما) الذي انتقل الى مانشستر سيتي عام 2014 قادما من ملقة الاسباني، في فرض نفسه كأساسي في التشكيلة ولكن ليس بشكل دائم.