أسفرت قرعة بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس أمس عن احتمال وقوع الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب مع البطل التاريخي الإسباني رافايل نادال في نصف النهائي.

ونظريا، قد يلتقي في نصف النهائي الثاني البريطاني اندي موراي، المصنف اول عالميا ووصيف النسخة الماضية، مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا.



ويبحث نادال عن لقبه العاشر في باريس، فيما يتطلع ديوكوفيتش الذي سيبدأ العمل مع النجم السابق الاميركي اندريه اغاسي، إلى الدفاع عن لقبه.



وأحرز نادال هذا الموسم لقبه العاشر في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة.



ويملك رقما نادرا في رولان غاروس اذ فاز 72 مرة وخسر مرتين فقط، امام ديوكوفيتش في 2015 والسويدي روبن سودرلينغ في 2009 بعد تعرضه لإصابة.



ويغيب السويسري روجيه فيدرر، المتوج في بطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام في يناير الماضي، للحفاظ على لياقته قبل بطولة ويمبلدون (3-16 يوليو).



ويستهل موراي مشواره ضد الروسي اندري كوزنتسوف، فيما يلعب ديوكوفيتش مع الاسباني مارسيل غرانويرس ونادال مع الفرنسي بنوا بير.



وبلغ ديوكوفيتش ربع نهائي مونتي كارلو، نصف نهائي مدريد ونهائي روما حيث خسر امام الالماني الكسندر زفيريف.



ولدى السيدات، تغيب الاميركية سيرينا وليامس بسبب حملها، والروسية ماريا شارابوفا التي لم تحصل على بطاقة دعوة بعد انتهاء مدة ايقافها اثر تعاطيها مواد محظورة.