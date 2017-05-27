بلغ كليفلاند كافالييرز نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعدما حسم نهائي المنطقة الشرقية 4-1 بفوزه الكبير على مضيفه بوسطن سلتيكس 135-102 في المباراة الخامسة بينهما (من أصل 7 ممكنة).



ولحق فريق المدرب تايرون لو بغولدن ستايت ووريرز الذي سيتواجه معه في النهائي للموسم الثالث تواليا، بعد أن خسر أمامه عام 2015 بنتيجة 2-4، ثم توج في 2016 بلقبه الأول في الدوري بالفوز عليه 4-3 رغم أنه كان متخلفا 1-3.



ويدين كليفلاند ببلوغه نهائي الدوري للمرة الرابعة في تاريخه (خسر نهائي 2007 أمام سان انتونيو سبيرز 0-4)، الى «الملك» ليبرون جيمس الذي تفوق على الأسطورة مايكل جوردن وأصبح صاحب الرقم القياسي بعدد النقاط في الأدوار الإقصائية «بلاي اوف».

وحطم جيمس الذي سيخوض نهائي الدوري للموسم السابع تواليا، رقم جوردن في آخر 2.40 دقيقة من الربع الثالث عندما سجل ثلاثية رفع بها رصيده في المباراة الى 29 نقطة وفي الأدوار الإقصائية الى 5989، متجاوزا رقم أسطورة شيكاغو بولز (5987).

وأنهى جيمس اللقاء وفي رصيده 35 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.