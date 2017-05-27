يملك برشلونة فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه عندما يدافع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم خلال مواجهته الافيس، اليوم على ملعب «فيسنتي كالديرون» في العاصمة مدريد في المباراة النهائية.

ويمني الفريق الكاتالوني وتحديدا مدربه لويس انريكي النفس بالاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي ليكون أفضل طريقة لتوديعه الادارة الفنية لفريقه بعد 3 مواسم أمضاها على رأسه وقاده خلالها الى 8 ألقاب في مختلف المسابقات.



وحقق انريكي ثلاثية في موسمه الاول (2014-2015) مع النادي الكاتالوني (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا)، وأضاف اليها الكأس السوبر الاوروبية ومونديال الاندية، ثم ثلاثية محلية في موسمه الثاني (الدوري والكأس والكأس السوبر)، لكنه يواجه هذا الموسم خطر الخروج خالي الوفاض.

وفقد برشلونة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا على يد يوفنتوس الايطالي.



وسيغيب عن برشلونة سيرجي روبرتو وهدافه الدولي الاوروغوياني لويس سواريز بسبب الايقاف لطردهما في اياب نصف النهائي، كما يحوم الشك حول مشاركة الدولي الارجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب اصابة عضلية في الفخذ.

ويملك باكو الكاسير فرصة نادرة للعب اساسيا في مباراة مهمة في ظل غياب سواريز، لكن النادي الكاتالوني يملك اوراقا رابحة مهمة في مقدمتها نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض المباراة الـ700 في مسيرته الاحترافية (582 مباراة مع برشلونة و117 مع الارجنتين)، والدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي هز الشباك في آخر مباراتين نهائيتين في المسابقة امام اتلتيك بلباو واشبيلية على التوالي، علما ان برشلونة يخوض النهائي الرابع على التوالي بعدما خسر عام 2013 امام ريال مدريد.

ألافيس لدخول التاريخ

في المقابل، يسعى الافيس الى احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه وفي اول مباراة نهائية في مسيرته ايضا، وربما تكون المباراة الاخيرة ايضا لمدربه الارجنتيني ماوريسيو بيليغريني الذي قاده الى موسم رائع أنهاه في المركز التاسع في الدوري، وهي افضل نتيجة لالافيس في الليغا منذ حلوله سادسا (افضل ترتيب في تاريخه) موسم 1999-2000 والذي خوله المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي في الموسم التالي وبلغ مباراتها النهائية التي خسرها امام ليفربول الانجليزي 4-5.



يذكر انها المباراة الاخيرة ايضا على ملعب فيسنتي كالديرون الخاص بنادي اتلتيكو مدريد.



وينتقل اتلتيكو الى ملعب «لا بينيتا» بعد قرار هدم «فيسنتي كالديرون» الذي احتضن مبارياته منذ 1966.