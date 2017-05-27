يصمـــم بوروسيـــــا دورتموند، ثالث الدوري الالماني لكرة القدم على انهاء موسمه المتقلب متوجا بلقب الكأس عندما يلاقي اينتراخت فرانكفورت اليوم في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين. وأنهى موسمه في البوندسليغا ثالثا وتأهل الى دوري الابطال، وبلغ ربع نهائي المسابقة القارية، وبخر حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في احراز الثنائية المحلية مجددا، بفوزه عليه 3-2 في عقر داره في نصف النهائي.

وتوج دورتموند باللقب ثلاث مرات أعوام 1965 و1989 و2012 وحل وصيفا خمس مرات آخرها الموسم الماضي أمام بايرن بركلات الترجيح، علما بانه انهى المسابقة وصيفا في السنوات الثلاث الاخيرة.

على الطرف المقابل، يتربص فرانكفورت، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، بخصمه بعدما فاز عليه 2-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري. ويملك فرانكفورت دافعا اضافيا يتمثل بحجزه بطاقة التأهل الى الدوري الاوروبي بحال احراز اللقب.

وحجز فرانكفورت مقعده في النهائي للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتوج فرانكفورت باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 (خسر النهائي أيضا في 1964 و2006).

كأس فرنسا

يسعى باريس سان جرمان الى تعويض فقدانه لقب بطل الدوري الفرنسي من خلال التتويج بلقب مسابقة الكأس والانفراد بالرقم القياسي في عدد ألقابها عندما يواجه انجيه في المباراة النهائية اليوم على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي باريس.

وأوقف موناكو هيمنة فريق العاصمة على لقب الدوري في الاعوام الاربعة الاخيرة عندما انتزع لقبه الثامن في تاريخه والاول منذ عام 2000 الاربعاء قبل الماضي، حارما باريس سان جرمان من لقب خامس على التوالي ورباعية محلية تاريخية ثالثة على التوالي. ويريد «أثرياء» باريس الظفر باللقب الحادي عشر في مسابقة الكأس والثالث على التوالي للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حاليا مع مرسيليا. وأنهى انجيه الموسم في المركز الثاني عشر وحافظ على مكانته بين الكبار للموسم الثاني على التوالي، وسيخوض النهائي الثاني في تاريخه في المسابقة بعد الاول عام 1957 عندما خسر امام تولوز 3-6، والثالث في مختلف المسابقات بعد كأس الرابطة عام 1992 امام مونبلييه (1-3).

«البروفة» الأخيرة ليوفنتوس قبل «كارديف»

يخوض يوفنتـــوس «البروفة» الأخيرة عندما يواجه بولونيا قبل أن يسافر الى كارديف من أجل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وبعد أن حسم الثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي بإحرازه لقب الدوري للمرة السادسة تواليا والـ33 في تاريخه بفوزه الأحد الماضي على ضيفه كروتوني 3-0، انتقل تركيز يوفنتوس الى نهائـــي دوري الأبطال حيث يطمح الى إحراز الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه والفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 1996.

ومن المؤكد أن الموقعة المنتظرة السبت المقبل ضــد ريال مدريد الإسباني، بطـــل المسابقة 11 مرة آخرها العام الماضي، ستكون التحدي الأكبر في المشـــوار التدريبي لماسيميليانو اليغري الـــذي سيخوض على الأرجح لقــــاء السبت ضد المضيف بولونيا بتشكيلة رديفة من أجــل إراحة نجومه. كما يلتقي اتالانتا مع كييفو فيرونا.

فولفسبورغ «صعب» في ذهاب ملحق البقاء

حقق فولفسبورغ فوزا بشق النفس على ضيفه اينتراخت براونشفيغ من الدرجة الثانية 1-0 على ملعب «فولكسفاغن» في فولفسبورغ في ذهاب ملحق البقاء في الدوري الالماني.

وتقام مباراة الاياب الاثنين المقبل في براونشفيغ.

تروا يهزم لوريان

فاز تروا ثالث الدرجة الثانية على ضيفه لوريان صاحب المركز الثامن عشر في الدرجة الاولى 2-1 في تروا في ذهاب ملحق البقاء في البقاء والصعود الى الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة الاياب غدا الأحد في لوريان.