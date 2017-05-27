الجولة السابعة تقام في سردينيا بإيطاليا





حقق فريق هيونداي موتورسبورت ثاني تتويج مزدوج له هذا الموسم في بطولة العالم للراليات بصعود كل من تييري نوفيل وداني سوردو إلى منصة التتويج في ختام رالي البرتغال، الجولة السادسة من البطولة التي ينظمها الاتحاد العالمي للسيارات. وأنهى كل من نوفيل وسوردو السباق بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في فوز هو الأول على الإطلاق للفريق في رالي البرتغال، وهي نتيجة تلبي مساعي الفريق في البطولة حتى الآن.

وهذه هي المرة السادسة التي يحقق فيه الفريق صعودا مزدوجا لأطقمه إلى منصة التتويج في تاريخه، كما يواصل مشواره المتميز في البطولة بعدما حافظ على مكانته بين المراكز الثلاثة الأولى في الجولات الثلاث السابقة، إذ حل ثالثا في رالي المكسيك، وفاز بالمركزين الأول والثالث في سباق كورسيكا، كما فاز في الجولة الخامسة بالأرجنتين نهاية إبريل الماضي.

وأعرب نوفيل عن سروره باحتلال المركز الثاني بعد فوزين متتاليين أحرزهما في الجولتين السابقتين، فضلا عن كسبه كثيرا من نقاط مرحلة القوة، مؤكدا أن هذا الإنجاز «مهم في تعزيز ترتيبي في بطولة السائقين بعدما أصبحت ثانيا خلف أوجيه»، واعتبر أن فريقه حقق «نجاحا قيما في عطلة نهاية الأسبوع»، وقال: «استطعنا كفريق أن نضيف مزيدا من النقاط لاسيما مع حلول داني في المركز الثالث».

وأحكم فريق هيونداي قبضته على المركز الثاني في بطولة الصانعين، رافعا رصيده إلى 173 نقطة بفارق 60 نقطة عن فريق «تويوتا غازو ريسينغ» (113 نقطة)، وذلك بعدما كان قد أنهى سباق الأرجنتين متفوقا بفارق 41 نقطة. أما الفارق بين المركزين الأول والثاني فشهد ارتفاعا طفيفا من 22 نقطة إلى 26، بوصول فريق «إم سبورت» المتصدر إلى 199 نقطة، وذلك مع قرب انتصاف الموسم.

وسجلت طواقم فريق «هيونداي شل موبيس» الثلاثة جميعها الفوز في مراحل من السباق نهاية هذا الأسبوع، إذ أحرز كل من هايدن بادون ونيوفيل الفوز في أربع مراحل، فيما فاز سوردو بمرحلة واحدة. ويعتبر رالي البرتغال أول سباق هذا الموسم تحقق جميع طواقم هيونداي موتورسبورت فوزا في مراحله، ويمثل واحدا من أكثر الراليات نجاحا للفريق حتى الآن لجهة الفوز بالمراحل، بعدما فاز بإجمالي تسع منها. وكان هايدن بادون وملاحه سيب مارشال واجها مشاكل فنية، لكنهما استطاعا أن ينهيا السباق في المركز الثاني عشر بعد الفوز في مرحلتين خلال اليوم الأخير الذي شهد منافسة قوية.

وينتظر أن تقام الجولة السابعة المقبلة من بطولة العالم للراليات 2017 في سردينيا بإيطاليا بين 8 و11 يونيو، وهو الرالي الذي تحقق الفوز فيه لفريق هيونداي في الموسم الماضي 2016.