القاهرة - سامي عبدالفتاح

أثار اللاعب الايفواري سليماني كوليبالي، بهروبه الى لندن، الغبار على الأجواء الاحتفالية المتوقعة، لحسم الأهلي بطولة الدوري، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، إذا فاز الأهلي، بعد غد، على المقاصة في الجولة 30، ليرتبك الحال في الأهلي بشدة على مستوى الفريق وإدارة النادي لكشف أسباب الهروب في هذا التوقيت، وقبل مباراة الحسم مع المقاصة.. وان كان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ قد أكد ان كوليبالي لم يهرب، لكنه سافر من دون إذن، وأن العقوبة واجبة عليه، وانه طلب منه جواز السفر لإنهاء بعض الأمور في البنك.

وأكد م. محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي أنه سيتم التعرف على أسباب سفر اللاعب دون إذن ناديه، ولن يتم التنازل عن حقوق الأهلي.

فاجأ الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم فريق الأهلي، وسفره دون إذن إلى العاصمة البريطانية لندن مما أصاب الجماهير بالغضب الشديد خاصة في ظل أهمية المرحلة القادمة في حسم لقب الدوري أمام المقاصة وأيضا مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وفى القلعة البيضاء اجتمع أمس أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، مع لاعبيه قبل المران، لمناقشة الأخطاء الفنية في مباراة أهلي طرابس الأخيرة، وقبل مواجهة الداخلية في الدوري، غدا الأحد، ويسعى ايناسيو مع لاعبيه لإزاحة المقاصة المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، لذلك فإن جماهير الزمالك تتمنى فوز الأهلي على المقاصة يوم الاثنين، لأن البطولة محسومة للأحمر، وفوز الزمالك على الداخلية غدا، ليضيق الفارق إلى 6 نقاط،

نتائج الجولة 30

وفرص التعادل السلبي، نفسه على نتيجة المواجهة بين وادي دجلة، الإسماعيلي، والتى اتسمت المباراة، بالأداء التكتيكي بين مدرب دجلة، وأبوطالب العيسوي، مدرب الإسماعيلي.

وشهدت المباراة في اللحظات الأخيرة، حالتي طرد من نصيب محمد عادل جمعة، ظهير أيسر الإسماعيلي، والغاني دافيد أوفي، لاعب وادي دجلة.

ورفع الإسماعيلي، رصيده لـ 42 نقطة بالمركز السابع، وارتفع رصيد وادي دجلة، إلى 37 نقطة، بالمركز ال11.