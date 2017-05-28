سجل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة موناكو الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات امس السبت وتفوق تماما على منافسه على اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وسجل فيتل أسرع زمن على الإطلاق على الحلبة وهو دقيقة واحدة و12.395 ثانية متفوقا بفارق 0.345 ثانية على زميله الفنلندي كيمي رايكونن الذي احتل المركز الثاني في أجواء مشمسة في الإمارة المطلة على البحر المتوسط. واحتل هاميلتون الذي يتخلف بست نقاط عن فيتل المركز الخامس بفارق 0.835 ثانية عن سائق فيراري المتصدر في حين احتل سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث مباشرة قبل الهولندي الشاب ماكس فرستابن (19 عاما) سائق رد بول.

بداية الصراع

يشهد الصراع بين لويس هاميلتون والألماني سيباستيان فيتل على لقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) منعطفا صعبا واختبارا قويا في شوارع مونت كارلو الضيقة وكثيرة المنعطفات. ويتسم سباق موناكو دائما بأنه السباق الأكثر هيبة والأعلى مقاما بين جميع سباقات فورمولا 1 على مدار الموسم ولكنه سيزداد إثارة في الموسم الحالي من خلال زيادة سرعة السيارات التي يشهدها الموسم الحالي بعد تغيير العديد من قواعد السباقات في هذه البطولة.

واشتعل الصراع بين هاميلتون سائق مرسيدس وفيتل سائق فيراري على مدار السباقات الخمسة التي أقيمت حتى الآن في فعاليات البطولة هذا الموسم.

وما زال فيتل في صدارة الترتيب العام للبطولة ولكن الفارق الذي يفضله عن هاميلتون تقلص إلى ست نقاط فقط بعدما فشل فيتيل قبل أسبوعين في اجتياز هاميلتون خلال سباق فورمولا الأسباني ليفوز سائق مرسيدس بالسباق ويقلص الفارق مع منافسه الألماني.

والآن، سيخوض الاثنان السباق في موناكو أمام العديد من مشاهير العالم الذين يحرصون على التوافد على مونت كارلو للاستمتاع بالسباق الذي يقام في شوارع مونت كارلو ويبلغ طول اللفة الواحدة للسباق 3.337 كيلومترات.

وفي ظل الضيق الواضح للشوارع وكثرة المنحنيات والمنعطفات، يصبح من الصعب للغاية أن يقدم أي سائق على محاولة اجتياز للسيارات التي تسبقه.

وسبق لفيتل أن فاز بهذا السباق في 2011 عندما كان ضمن صفوف فريق ريد بول فيما فاز به هاميلتون في 2008 مع فريق ماكلارين ثم في العام الماضي مع فريق مرسيدس.

الفوز بالسباق

والآن، يتطلع هاميلتون إلى الفوز بلقب السباق ليكون الخامس على التوالي لمرسيدس في هذا السباق حيث توج زميله السابق الألماني نيكو روزبرج بلقب موناكو ثلاثة مواسم متتالية من 2013 إلى 2015.

ولكن هاميلتون أكد أن السباق هذه المرة يشهد تحديا أكبر في ظل التغييرات التي أجريت على نظم الديناميكية الهوائية للسيارات.

قوي وحاد

وقال هاميلتون، الفائز باللقب العالمي ثلاث مرات سابقة: «إنه مضمار يعتمد على القوة الذهنية. عليك أن تتسم بالحدة والوضوح.. سيكون تحديا هائلا. أثق بأن السباق سيشهد بعض الاحتكاكات مع الحواجز الموجودة على جانبي الطريق». ويتفق مع هاميلتون في هذا زميله فالتيري بوتاس حيث قال: «تحتاج بالفعل إلى أن تكون في قمة مستواك».

وأكد توتو فولف رئيس السباقات في مرسيدس: «إذا أردت أن تقدم أفضل مستوياتك في شوارع مونت كارلو، تحتاج إلى أداء كل الأمور على نحو صحيح تماما».

حقيقة جديدة

وعن المنافسة مع فيراري هذا الموسم بعد ثلاثة أعوام هيمن فيها مرسيدس على البطولة بلا منافس قوي، قال فولف: «هذه هي الحقيقة الجديدة لبطولة فورمولا 1 في 2017. الأعوام الثلاثة الماضية كانت استثنائية. ولكنني تعرفت مجددا في الموسم الحالي على سبب عشقي لهذه الرياضة أعشق المنافسة القوية».

وأضاف: «هذه المنافسة تعني أن الفوز باللقب لن يكون سهلا وإنما يواجه كل فريق منافسة شرسة».

إنهاء الهيمنة

ويأمل فيتل في إنهاء هيمنة مرسيدس على السباق في السنوات الأخيرة وكسر إخفاق فيراري في سباقات مونت كارلو حيث كان آخر فوز للفريق بهذا السباق قبل 16 عاما وبالتحديد عندما توج الأسطورة الألماني مايكل شوماخر باللقب في 2001.

مقر إقامة

ويتسم سباق موناكو أيضا بشيء خاص حيث يتخذ العديد من سائقي فورمولا 1 من موناكو مقرا لإقامتهم ومن بينهم البريطاني جنسون باتون بطل العالم سابقا والذي يعود للسباقات من خلال سباق الغد، حيث يحل مكان الإسباني فيرناندو ألونسو سائق ماكلارين الذي اعتذر عن عدم المشاركة مع فريقه في هذا السباق لخوض سباق إنديانابوليس ضمن فعاليات سلسلة «إندي 500».