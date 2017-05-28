غادر الإيطالي فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات في الدراجات النارية فئة موتو جي بي، المستشفى في ريميني بإيطاليا، بعد سقوطه عن دراجته اثناء التدريب، وإصابته في صدره ومعدته.

وقالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية ان روسي (38 عاما) أمضى ليلة في مستشفى بيزارو اوربينو قرب ريميني بعد تعرضه لحادث في موندافيو.

وأشارت الى ان «السلطات (الطبية في المستشفى) سمحت له بالعودة الى منزله».

وكان فريق ياماها الذي ينتمي اليه روسي، أكد في وقت سابق تعافي الدراج الإيطالي من الإصابة في صدره ومعدته. واصدر بيانا جاء فيه «خضع روسي للفحوصات بعد تعرضه للسقوط عن دراجته وهو يحقق تقدما». وكان روسي تعرض للسقوط في اللفة الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى لفرنسا على حلبة لومان، مهديا الفوز الى زميله الإسباني مافريك فيناليس، فتراجع الى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم.

ولم يتضح ما اذا كان روسي سيشارك في سباق الجائزة الكبرى لإيطاليا الأسبوع المقبل.