خطفت الكينية الشابة سيليفين شيسبول الأضواء في اليوم الأول من لقاء يوجين لألعاب القوى، المرحلة الثالثة من الدوري الماسي، بعد فوزها بسباق 3 آلاف متر موانع مع ثاني أفضل توقيت في التاريخ، وذلك رغم أنها فقدت حذاءها في اللفة قبل الأخيرة.

وحققت الكينية البالغة 18 عاما الفوز الأهم في مسيرتها على صعيد الكبار (توجت بطلة العالم للناشئات عام 2015 وتحت 20 سنة في 2016)، بعد منافسة مثيرة مع البطلة الأولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي البحرينية من أصل كيني روث جيبيت ومواطنتها بياتريس شيبكويش.

وبدا الفوز بعيدا عن متناول شيسبول بعدما تعثرت في اللفة قبل الأخيرة وخرج الحذاء من قدمها ما سمح لجيبيت وشيبكويش بالابتعاد عنها، لكنها تداركت الموقف وأعادت الحذاء الى مكانه وعوضت تخلفها ثم نجحت بسرعة البرق في تجاوز خط النهاية وهي في المقدمة بزمن 8 دقائق و58.78 ثانية.

وأصبحت شيسبول بهذا الزمن ثاني أسرع عداءة في تاريخ سباق الـ3 آلاف متر موانع خلف جيبيت، بطلة أولمبياد ريو وصاحبة الرقم القياسي العالمي بزمن 8:52.78 دقيقة.

وكان فوز الكينية الشابة أبرز لحظات اليوم الأول من لقاء يوجين الذي يستكمل السبت ببرنامج يعج بالنجوم وعلى رأسهم نجم المسافات الطويلة البريطاني محمد فرح (5 آلاف م) وبطلة سباقات السرعة الاميركية أليسون فيليكس (200 م).

وفي السباق الأساسي الآخر في اليوم الأول، فشلت الإثيوبية غنزيبي ديبابا في تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 5000 م والمسجل منذ 2008 باسم شقيقتها تيرونيش.

وفي الوثب الطويل، حققت الأميركية بريتني ريس، بطلة أولمبياد لندن 2012، أفضل وثبة لهذا العام بعدما سجلت 7.01 م، متفوقة على بطلة ريو 2016 مواطنتها تيانا بارتوليتا التي وثبت لـ6.83 م، فيما جاءت البريطانية لورايت اوجين ثالثة (6.78 م).