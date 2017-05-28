أعلنت تونس أنها ستستضيف النسخة الأولى لكأس العالم لأساطير كرة القدم بمشاركة 200 من نجوم اللعبة الشعبية الأولى السابقين في ديسمبر المقبل.

وقال منظمو كأس العالم للأساطير إن 200 لاعب سابق يمثلون عدة منتخبات سيشاركون في منافسات النسخة الأولى التي ستقام على ملاعب رادس وسوسة والمنستير.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدولين الشارني في تقديم الحدث الرياضي إن اختيار المنظمين تونس لاحتضان النسخة الأولى للحدث الرياضي العالمي يعتبر فخرا للبلاد.

وأضافت في مؤتمر صحافي حضره عدد من نجوم كرة القدم السابقين في العالم «مشاركة نحو 200 أسطورة من أساطير كرة القدم من العالم سيساهم في تطوير السياحة الرياضية في تونس وسيحمل رسائل محبة وتآخ من تونس أرض التسامح والسلام».

وشارك في المؤتمر الصحافي النجم الإسباني السابق ميشيل سالجادو والبرازيلي سوني اندرسون والفرنسي مارسيل ديسايي والتونسي راضي الجعايدي.

وقال البرازيلي اندرسون «تلعب كرة القدم والرياضة دورا اجتماعيا كبيرا لا يتوقف عند حدود المسيرة الرياضية للاعب، لذلك نسعى من خلال المشاركة والترويج لكأس العالم للأساطير الى الانخراط في مشروع متميز هدفه تقريب شعوب العالم وبث رسائل الإخاء والسلام».

وسيتنافس في النسخة الأولى منتخبات ايطاليا والبرازيل وألمانيا وانجلترا واليابان وفرنسا والمملكة العربية السعودية وأستراليا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين وتونس صاحبة الضيافة.

وستقام الدورة الثانية لكأس العالم لأساطير الكرة في الصين في 2019 بينما تستضيف قطر النسخة الثالثة في 2021.